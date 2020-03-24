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رياضة

720 مليون يورو.. رابطة الدوري الإيطالي تطالب الحكومة بتعويض الأندية عن خسائر فيروس كورونا.. اعرف المطالب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، قائمة طلباتها التي سترسلها للحكومة في البلاد، من أجل تعويضهم على الخسائر التي حلت عليهم بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الدوري الإيطالي تم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعقدت الرابطة اليوم اجتماعًا هامًا ناقشت فيه الخسائر التي ترتبت على إيقاف الدوري، واتفقت على وثيقة سترسلها للحكومة الإيطالية، لتعويض الخسائر المقدرة بـ 720 مليون يورو.

وأضاف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الرابطة ستطلب السماح لأنديتها بالتواصل مع شركات الرهانات بعد أن تم منع ذلك الأمر منذ الموسم الماضي، ووضع آلية لتوزيع حقوق البث التليفزيوني على الأندية بالإضافة لعدة طلبات آخرى.

وكان نادي أتالانتا قد أعلن منذ قليل عن إصابة حارس مرماه ماركو سبورتيلو، بفيروس كورونا.
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