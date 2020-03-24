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محافظات

غلق وتشميع 9 صالات جيم ومقاهى ولعب شباب في دمياط

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:33 م
حملة مكبرة
حملة مكبرة
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زينب الزغبي
شن اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط حملة مكبرة ،بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

استهدفت تلك الحملة متابعة تنفيذ غلق المقاهى و الكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعه ٧ مساءًا حتى ٦ صباحًا طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء و كذلك التأكد من غلق الصالات الرياضية " الجيم" ومراكز الكمبيوتر " السيبر نت" للحد من التجمعات وفقًا للقرار الذى أصدرته محافظ دمياط منتصف الأسبوع الماضي.


كما  أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع عدد ٥ صالات رياضية و مركز للكمبيوتر بمدينة كفر البطيخ وآخر بقرية بالرياض و كذلك ملعب بمركز شباب الكحيل و صالة رياضية أخرى بالكحيل.


تأتى الحملة في إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة التى تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩".


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