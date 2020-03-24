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أخبار البلد

أسقف الزقازيق ومنيا القمح يبعث برسالة طمأنة لأبناء إيبارشيته

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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سامح سلام

بعث نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح برسالة طمأنة لأبناء الكنائس بإيبارشيته في ظل الأجواء التى تعاني منها كافة دول العالم بسبب فيروس كورونا.

وقال الأنبا تيموثاؤس في رسالته "رتب يارب أيامى، رتب وأعنى .. رتب وفهمنى، رتب وأمسك بيدى واسقيني من كأسك المروى .

وتابع قائلا، أيها الطبيب الشافى والقلب الحانى الذى في مشرطه الشفاء، وفي دوائه المر الطمأنينة والسلام.

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت دعوة قداسة البابا تواضروس الثاني أن يصلي الجميع في كل مكان كل في بيته او عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات ...." ، تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية".

كما دعا البابا تواضروس الثاني إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

ويقدم قداسة البابا تواضروس الثاني حاليًا عبر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا رسالة يومية تحوي تأملات في طلبة "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا..." بمناسبة الصوم الكبير.

وسوف يشارك قداسة البابا تواضروس المصلين من المقر البابوي بالقاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة، وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيس بوك.

 

أسقف الزقازيق ومنيا القمح يبعث برسالة طمأنة لأبناء إيبارشيته
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