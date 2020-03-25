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حوادث

أخبار الحوادث.. إجراءات وقرارات جديدة للنيابة والمحاكم بعد حظر التجول.. وغلق جزئي لشارع الهرم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات مواكبة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم، الثلاثاء، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، اعتبارا من غد، الأربعاء.


كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أنه سيتم اتباع اجراءات حازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الغد الأربعاء بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي تحت إشراف مباشر من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.


أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون يمنع الأجهزة التنفيذية من إزالة المبانى المخالفة فى حالة وجود قعود أو تراخ لها عن استعمال الرخصة المقررة لها بإزالة تلك الأعمال المختلفة لمدد طويلة، وأرست المحكمة مبدأ قضائيا لها بذلك، مشيرة إلى المدد الطويلة التى صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 ، ويعتبر قرارها بإزالة مبانى مخالفة بعد فترة طويلة مخالف لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه فور صدوره .


أصدر المستشار نابليون ابو الخير رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلي بعد الاطلاع على القانون (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في ۲۰۱۹ وتماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، استمرار  القضاة في الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة.


أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الجمعة القادمة وحتى الأحد المقبل.


لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وأبناؤها الثلاث بحالة اختناق عقب خلطها مواد كيماوية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ما أنتج غازا ساما تسبب في الحادث.
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