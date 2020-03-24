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حوادث

تنفيذا لقرارات الحكومة.. توجيهات جديدة لاستئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل.. مستندات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
أصدر المستشار نابليون ابو الخير رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلي بعد الاطلاع على القانون (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في ۲۰۱۹ وتماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، استمرار  القضاة في الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة.
 
وعليه يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية بمحكمة استئناف دمنهور و مطروح إداريا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضين تحقيقا للهدف المبين بصدر ذلك القرار، على أن لا يخل ذلك بالآتي:

-  النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات تتفق وصالح العمل ومقصود هذا القرار وله الاستمرار في نظر قضاياه متی تحقق الهدف من ذلك القرار التجمعات البشرية والتزاحم مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.

- حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن في الأحكام في المواعيد المقررة قانونا .

- إصدار الشهادات لذوي الشأن.

- يستمر العمل بدوائر نقض الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.
تنفيذا لقرارات الحكومة.. توجيهات جديدة لاستئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل.. مستندات
تنفيذا لقرارات الحكومة.. توجيهات جديدة لاستئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل.. مستندات
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