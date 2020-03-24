بسبب التعقيم خوفا من كورونا.. خلطة التطهير تقتل سيدة وتصيب زوجها وأبناءها الثلاثة في الجيزة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وأبناؤها الثلاث بحالة اختناق عقب خلطها مواد كيماوية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ما أنتج غازا ساما تسبب في الحادث.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول أسرة مصابة بحالة اختناق ومصرع الأم قبل إسعافها، انتقلت قوة أمنية وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن السيدة المتوفاة خلطت بعض المواد مع بعضها لصنع سائل للتعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل ما أدي لانبعاث غازات سامة، وشرحت التحريات أن المتوفاة عقب التعقيم أغلقت النوافذ ما أدى لإصابتهم جميعا بحالة اختناق.



