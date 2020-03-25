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مرأة

دوالي الساقين.. أعراض انتبهي لها.. وحيل تخلصك منها دون جراحة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:30 ص
دوالي الساقين
دوالي الساقين
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لمياء الياسين
كثيرة هي أعراض دوالى الساقين التى يجب الانتباه إليها، وإليك أبرز أعراض دوالى الساقين وأسباب الإصابة وحيل سريعة تخلصك منها وفقا لموقع "برايت سايد".

أما عن أبرز أسباب دوالى الساقين؛ هي زيادة الوزن وخلل الهرمونات  والوقوف لفترات.

وتعد أبرز أعراض الإحساس بآلام وثقل بالساق وظهور أوردة كثيرة باللون الأزرق .

وعن علاج دوالي الساقين بدون جراحة؛ يتم ذلك من خلال "رفع الساق لأعلى لمدة 20 دقيقة على الأقل، 3 مرات يوميا، وارتداء جوارب ضاغطة فهى تضغط الأوردة، وتمنع تدفق الدم للخلف، وتقلل أو تمنع التورم، كما يمكن اللجوء إلى التدليك اللطيف.

وعلى الجانب الآخر إليك وصفة سريعة تخلصك من دوالى الساقين.

المكونات المطلوبة:
زيت زيتون.
زيت لوز مر.
زيت لوز حلو.

الطريقة:
تخلط المكونات معا فى وعاء واحد وتوضع على النار لمدة دقيقة، ثم ضعي الخليط على المنطقة المصابة بالدوالي، واتركيه لمدة ربع ساعة، قبل النوم وفي الصباح.
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