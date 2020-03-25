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منوعات

اشتقت لأمي.. رسالة مؤثرة من طفلة مصابة بالسرطان.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بين ليلة وضحاها دخلت دول العالم كله حربا مع عدو خفي وشرس للغاية يحصد الأرواح بلا رحمة، للكبار والأطفال في أيام ، و أصبح التحدي الآن أصعب من أي حرب عادية . 
وظهرت طفلة صغيرة بلغة من العمر 4 سنوات تدعى "ميلا"، المصابة بسرطان الدم، خلال مقطع فيديو، تعبر من خلاله عن معاناتها حاليا؛ لأنها لا ترى والدتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا و منعها الأطباء من زيارة إبنتها ، وفقا لما ذكرته صحيفة " ميرور" البريطانية . 

وتتحدث الطفلة في الفيديو عن معاناتها مع السرطان و ما تسبب فيه فيروس كورونا من عزلها عن أحبائه ، و قرار الأطباء بمنع دخول أي شخص لحجرتها خوفا على صحتها . 

وتناشد الطفلة الجمهور من خلال الفيديو  بعدم الخروج من المنزل حتى ينتهي كابوس الكورونا من العالم كله وتعود الحياة لطبيعتها ، معبرة عن مأساتها " اشتقت لأمي " . 

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