اشتقت لأمي.. رسالة مؤثرة من طفلة مصابة بالسرطان.. فيديو

بين ليلة وضحاها دخلت دول العالم كله حربا مع عدو خفي وشرس للغاية يحصد الأرواح بلا رحمة، للكبار والأطفال في أيام ، و أصبح التحدي الآن أصعب من أي حرب عادية .

وظهرت طفلة صغيرة بلغة من العمر 4 سنوات تدعى "ميلا"، المصابة بسرطان الدم، خلال مقطع فيديو، تعبر من خلاله عن معاناتها حاليا؛ لأنها لا ترى والدتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا و منعها الأطباء من زيارة إبنتها ، وفقا لما ذكرته صحيفة " ميرور" البريطانية .





وتتحدث الطفلة في الفيديو عن معاناتها مع السرطان و ما تسبب فيه فيروس كورونا من عزلها عن أحبائه ، و قرار الأطباء بمنع دخول أي شخص لحجرتها خوفا على صحتها .





وتناشد الطفلة الجمهور من خلال الفيديو بعدم الخروج من المنزل حتى ينتهي كابوس الكورونا من العالم كله وتعود الحياة لطبيعتها ، معبرة عن مأساتها " اشتقت لأمي " .



