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مرأة

هنفطر إيه .. بطاطس بطريقة صحية ومذاق لا يقاوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:01 ص
بطاطس
بطاطس
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لمياء الياسين

تقع النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

بظنقدم لك طريقة تحضير طاطس بيوريه للشيف إلهام فتحى

المقادير لتحضير البطاطس البيوريه

    4 حبات بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات
    نصف كوب حليب ساخن
    3 ملاعق كبيرة زبدة
    ملح وفلفل أسود طازج مطحون

طريقة التحضير

    فى وعاء على النار تسلق البطاطس حتى تنضج
    وتقشر البطاطس وتهرس حتى تصبح مثل الكريمة وتضاف الزبدة والحليب للبطاطس. 
يضاف الملح والفلفل وتزين ببعض عيدان من البقدونس.  
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