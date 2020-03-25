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فن

كريم فهمي يشيد بمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة».. ويوجه رسالة لصناعة.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

علّق الفنان كريم فهمي على مسلسل "في كل اسبوع يوم جمعة، للفنانين "منة شلبي، آسر ياسين، أحمد خالد صالح"، وعدد كبير من نجوم الفن.

ونشر كريم فهمي بوستر المسلسل وعلق عليه " أول مرة أكمل مسلسل لأخره، ايه الجمال والحلاوة ديه، تمثيل، ديكور، تأليف، إخراج ، مدير تصوير ، عمل متكامل بمعني الكلمة ، فعلا مبسوط بيه جدا و لكل صناع العمل ، منه شلبي : عالميه و ممثله تقيله بزياده ، آسر ياسين : في حته تانيه خالص مبهور بيه و في نفس الوقت غيران منه ".

وتابع"  احمد خالد صالح : ممثل تقيل اوي ابن الوز عوام ، خالد انور : هايل هايل ، مي الغيطي : السهل الممتنع : سوسن بدر : خبره السنين محمد حاتم : برافو، اما شريف سلامة موافقته علي الدور كضيف شرف ذكاء و اضاف كتير اوي للدور و في الاخر المخرج محمد شاكر زميل الدفعه في طب اسنان و رفيق الكفاح انا مبسوط بيه جدا جدا جدا و فخور بيه ، مخرج تقيل بمعني الكلمه ".

ويشارك كريم فهمي، في بطولة فيلم دويد مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح

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