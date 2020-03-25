البيع عبر الإنترنت.. خدمة جديدة تقدمها جنرال موتورز لمكافحة فيروس كورونا

أطلقت مجموعة جنرال موتورز لبيع السيارات، منصة جديدة عبر الإنترنت؛ لبيع سيارتها، بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وغلق معظم شركات السيارات العالمية مصانعها ومقراتها أمام الجمهور، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.

وتسمى المنصة الجديدة لمجموعة جنرال موتورز Shop Click Drive، وتوجه العملاء إلى وكلاء بويك وكاديلاك وشيفروليه وجي ام سي المشاركين فيها، حيث يمكن للمستخدمين تصفح المخزون المتاح عبر الإنترنت وتحديد الموديل الذي يرغبون في شرائه، بالإضافة إلى أسعارها المتوفرة بالأسواق العالمية.

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المنصة الجديدة تسمح للعملاء ببدء عملية طلب الائتمان وجدولة موعد التسليم عبر الإنترنت، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا للحصول على سيارتك الجديدة، حيث تقول المنصة أن الوكلاء يطلبون عادة حوالي 48 ساعة لإعداد سيارتك الجديدة.





وقالت ستيفاني رايس مسؤولة المبيعات بجنرال موتورز فى تصريحات صحفية لها : "جميع علاماتنا التجارية تجعل شراء سيارة جديدة أمرًا سهلًا، حتى إذا كنت غير قادر على زيارة الوكيل شخصيًا من خلال منصة Shop Click Drive".





وأضافت أن المنصة تسمح للعملاء باختيار السيارة وتقدير قيمة السعر وإضافة القطع الإضافية واختيار حزم الحماية وجدولة التسليم دون أن يذهبوا إلى صالة العرض.

وجاء إطلاق المنصة الجديدة للمجموعة؛ بعد الانخفاض الكبير في مبيعات السيارات الجديدة، ومع ذلك، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء، حيث تقدم جنرال موتورز ما يصل إلى 84 شهرًا من التمويل بنسبة 0% على عدد قليل من السيارات الجديدة بالولايات المتحدة.