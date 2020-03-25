عقب حظر التجوال.. هذه نصائح أوبر لعملائها

ارسلت شركة اوبر ايميلات لبعض المستخدمين المعتادين لديها عقب قرارات مجلس الوزارء بحظر التجوال تاكد فيه على بعض الاجراءات التى يجب اتخذها للحد من كورونا اثناء استخدام الخدمة.





ونصحت اوبر العملاء ببعض النصائح التى تمثلت فى الآتى:





اغسل إيديك قبل المشوار وبعده.





اهتم بتغطية الفم والأنف : في حالة العطس أو الكحة، استخدم منديل أو أسرَّع بتغطية فمك بذراعك.





اقعد على الكنبة الخلفية: اقعد على الكنبة الخلفية عشان تسيب مسافة بينك وبين الشريك السائق.





افتح الشباك : افتح شباك العربية إن أمكن لتحسين التهوية.





يرجى ترك إكرامية للشريك السائق:





حيث يبذل الشركاء السائقين المزيد من الجهد في الوقت الحالي، ولهم دور مهم في دعم المجتمع. يا ريت تظهرلهم تقديرك بتقديم إكرامية-شكرًا على لطفك وكرمك معهم.





بإمكانك إضافة إكرامية على أي مشوار تم في آخر 30 يوم. ببساطة راجع صفحة السجلات في حسابك على التطبيق واختار المشاوير اللي تحب تقدم إكرامية عنها.



