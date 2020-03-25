معهد بحوث البترول: بدأنا فى خطة إنتاج المطهرات بعد ربع ساعة من القرار.. فيديو

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول: إن هناك خطة قومية واحترافية فى التعامل مع الحدث الكبير الذى تمر به البلاد، لافتًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كلَف أكاديمية البحث العلمى التنسيق مع المعاهد البحثية، والتعاون مع المركز القومى للبحوث.





وأضاف الدكتور ياسر مصطفى، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه تم البدء فى مناقشة والعمل على إنتاج المطهرات المصرية، بعد خروج التعليمات بربع ساعة فقط، مشيرًا إلى أن عنصر الوقت هو أحد عناصر النجاح.





وتابع أن وزير البحث العلمى، أشرف بنفسه على إنتاج التحالف القومى للبتروكيماويات خلال إنتاجها للمطهرات، مؤكدًا أن معهد بحوث البترول يتبع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.





وأوضح أن معهد بحوث البترول يشرف بوجود وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والبترول فى مجلس إداراته، ويتم تنسيق خطوط الإنتاج وفقًا لاحتياجات الدولة.





وأشار إلى أن المعهد يعمل بنظيره التكامل لتحقيق الأفضل، مؤكدًا أن جميع المعاهد البحثية بدأت طبقًا للخطة الموجودة البحث عن احتياجات الدولة ووضعها فى الأولويات.