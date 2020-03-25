وصف المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة جياو جينشيان، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الصين ينتشر فيها فيروس جديد اسمه "هانتا" بأنه "اتهام لا أساس لها من الصحة وغير مسؤول"، مضيفا أن العلماء اكتشفوا فيروس "هانتا" في أوائل السبعينيات طبقا لوثائق منظمة الصحة العالمية.



وأوضح المتحدث، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن حالات فيروس "هانتا" ظهرت في كثير من المناطق والدول حول العالم طوال العقود الماضية وأن هناك لقاحات لعلاج هذا الفيروس، مؤكدا أهمية أن يتبع الجميع التوجه المهني والإصدارات العلمية لمنظمة الصحة العالمية بدلا من تسييس الفيروس أو وصمه.



وقال جينشيان: إن مثل الشائعات المستفزة من الممكن أن تزيد من ذعر وتضليل الناس في الوقت الذي يشهد فيه العالم منعطفا خطيرا بمكافحته فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





