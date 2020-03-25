القومي لثقافة الطفل يقدم مسرحية "الفيل المتمرد" على الإنترنت

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف للأطفال عبر الإنترنت مسرحية الأطفال "الفيل المتمرد" تأليف السيناريست وليد كمال، وألحان الفنان محمد عبد اللاه وشارك في الألحان وقام بالتوزيع الموسيقي للأغاني الموسيقار وائل عوض، عرائس مؤمن ونس، وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي.
وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تمثل أحد صور الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، وبإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
ومسرحية الفيل المتمرد والتي تأتي استثمارا للتكنولوجيا فى الاطلاع ونشر الوعي والترفيه الممزوج بالقيم التربوية، موجهة للأطفال من سن 3 سنوات وحتى 12 سنة
حيث تتناول فكرة التمرد على نصائح الأم، والتمرد على الطعام، ووصولا للتمرد على كل شيء في الحياة، وهو ما يجسده الفيل الصغير الذي يجرب أن يصبح فراشة، ويجرب حياة الكلب والأرنب والقرد والبقرة، دون أن يدرك أن لذلك مخاطر وعواقب حيث أن ذلك لا يتناسب مع طبيعته أو بيئته، فيقع في العديد من المشكلات حين يكسر شجر الغابة، وتتكسر أسنانه حين يجرب أكل العظام مع الكلب، ويكسر ساقية المياه التي تحركها البقرة، وهو ما يعرضه للعقاب من ملك الغابة، ويواجه خطورة الحبس في غابة غريبة، لتكون المفاجأة أن الفيل كان يحلم ولكنه في الحقيقة تعلم من حلمه كيف يكون راضيا بحياته ويطورها للأفضل دون التمرد عليها، ويدرك أهمية أن يكون نافعا في غابته ويتعاون مع زملائه في زراعة الأشجار، وهو ما تعبر عنه أغنية الختام "ازرع كتير تحصد كتير، تصبح غابتنا في الحياة مالهاش مثيل".