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ثقافة

خليك فى البيت..الثقافة تعلن إتاحة كتب متنوعة للتحميل مجانا بصيغة pdf

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة عن إتاحة عدد من أمهات الكتب التراثية وإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج للتحميل المجانى بصيغة pdf من الموقع الرسمى لوزارة الثقافة على شبكة الإنترنت www.moc.gov.eg.

وأضافت أن نشر عيون التراث الى جانب مجموعة من السلاسل المعاصرة جاء ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك والتى تمثل أحد صور الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

 ووجهت الدعوة لجموع المصريين لاستثمار التكنولوجيا فى الاطلاع ونشر الوعي، مشيرة أن المطبوعات التى تم إتاحتها تعد نواة لتقديم عناوين أخرى بنفس الأسلوب بهدف الارتقاء بالوعى وزيادة الحصيلة المعرفية.

يشار إلى أن العناوين التى تم نشرها تتضمن كتب ركائز القيم التى تساند المجتمع، إلى جانب سلاسل " ما " ، " رؤية " و" التراث الحضارى " من إصدارات هيئة الكتاب.
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