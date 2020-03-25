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أخبار العالم

تصريح صادم من مسؤول فرنسي حول أعداد وفيات كورونا في البلاد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:41 ص
تصريح صادم من مسؤول
تصريح صادم من مسؤول فرنسي حول أعداد وفيات كورونا في البلاد
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دعاء أبوهشيمة
صرح رئيس اتحاد مستشفيات فرنسا بأنه يعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات بفيروس كورونا أكبر من المعلن عنه؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وسجلت فرنسا منذ ظهور الفيروس في البلاد أكثر من 1100 حالة وفاة و 22304 حالة إصابة.

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأربعاء بشرى سارة داخل باريس عن دواءين فعالين ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

وظهرت دراسة جديدة في فرنسا أن الجمع بين دوائين معروفين في السوق أدى إلى تحسين حالة المرضى بفيروس كورونا بدرجات متفاوتة وأدى إلى انخفاض إفراز الفيروس إلى الصفر.

ووفقًا للدراسة، فإن توليفة من دوائين معروفين وفي غضون ستة أيام ادى الى تحقيق انتعاش لدى مرضى الكورونا ويصفه الخبراء بأنه "بقعة أمل".
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