مبادرة طبيبك معاك.. خليك بالبيت في سيناء

بعد اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزية على استقبال الحالات الطارئة، وتفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية.





قال الدكتور طارق محمد كامل ،وكيل وزارة الصحة ، إن المحافظة تواصل تفعيل مبادرة (خليك بالبيت.. خليك إيجابي.. خليك في بيتك تحمي نفسك وتحمي غيرك)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.





حيث يتم توجيه رسائل مباشرة لكل مواطن تحت شعارى (كيف تحمى نفسك وأهلك وبلدك من الاصابة بالفيروس) و(مصر تتحدى الأزمات)، بإتباع تعليمات الجهات المعنية وجهود الدولة للقضاء على هذا الفيروس وتلاشي الإصابة.