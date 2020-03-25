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محافظات

مبادرة طبيبك معاك.. خليك بالبيت في سيناء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:30 ص
مبادرة طبيبك معاك
مبادرة طبيبك معاك
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احمد صالح
بعد اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزية على استقبال الحالات الطارئة، وتفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية. 

قال الدكتور طارق محمد كامل ،وكيل وزارة الصحة ، إن المحافظة تواصل تفعيل مبادرة (خليك بالبيت.. خليك إيجابي.. خليك في بيتك تحمي نفسك وتحمي غيرك)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

حيث يتم توجيه رسائل مباشرة لكل مواطن تحت شعارى (كيف تحمى نفسك وأهلك وبلدك من الاصابة بالفيروس) و(مصر تتحدى الأزمات)، بإتباع تعليمات الجهات المعنية وجهود الدولة للقضاء على هذا الفيروس وتلاشي الإصابة.

كما أطلقت مجموعة من الأطباء العاملين في شمال سيناء، مبادرة تحت شعار: (طبيبك معاك.. خليك بالبيت)؛ وذلك دون مقابل مادي.و خصصت المجموعة واتس اب للرد علي استفسارات المرضي.

حيث يتم توصيل كافة المعلومات الطبية إلى أى مواطن دون الخروج أو الذهاب إلى الطبيب، في ظل الأوضاع غير المستقرة، والضرورة الملحة للبقاء في المنازل خلال الفترة القادمة، شاملة النصائح والإرشادات الطبية في مختلف التخصصات حسب احتياجات المواطنين.

وطالبت المجموعة مواطنى المحافظة بالتواصل معها للحصول على أية بيانات أو ارشادات طبية، وللإجابة على أى استفسارات بخصوص فيروس "كورونا" وأسباب انتشاره وكيفية مواجهته والقضاء عليه.


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