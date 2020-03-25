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محافظات

20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة ليلية مكبرة للتأكد من التزام المحال بقرار  الغلق والاستعداد لتنفيذ  قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق  من الساعه 5 مساءا حتى السادسة صباحا وذلك ابتداءا من اليوم الأربعاء.


رافق االهجان فى جولته كل من الدكتور عواد أحمد علي  سكرتير عام المحافظة واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد واللواء  ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مدينة القناطر وحامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب.


حيث قام محافظ القليوبية  بتفقد شوارع مدينة قليوب وقري ابو الغيط وباسوس بالقناطر الخيرية للاطمئنان على الإلتزام  بغلق الكافتيريات والمطاعم وصالات الجيم،  موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها حيث تم عمل تحرير 20 محضر غلق لمحلات سايبر ومقاهي مخالفة والمحلات غير المصرح لها بالعمل.


وأشار الهجان إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن  لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وأرواحهم.

20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية
20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية
20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية
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