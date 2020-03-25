AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإمارات تقرر إغلاق المنشآت والأنشطة التجارية في دبي لمدة أسبوعين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:25 م
إغلاق المنشآت والأنشطة
إغلاق المنشآت والأنشطة التجارية في دبي
Advertisements
وكالات
وجهت اقتصادية دبي المنشآت التجارية في الإمارة بغلق أبوابها لمدة أسبوعين بدءا من اليوم، بالتوافق مع القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بالإمارات، وذلك على ضوء انتشار فيروس كورونا حول العالم. 

وبناء على ذلك، فقد تقرر إغلاق الأنشطة التجارية في إمارة دبي، على أن يستثنى منها ما قد يمسّ الاحتياجات الأساسية لسكان الإمارة، وذلك حتى الثامن من أبريل المقبل، وفي الوقت ذاته، يتيح القرار لأصحاب المنشآت المغلقة مواصلة ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق.

وسمحت اقتصادية دبي لمحلات السوبر ماركت والجمعيات التعاونية والبقالات والصيدليات أن تظل مفتوحة طوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، على ألا يتجاوز عدد المتسوقين من هذه المتاجر 30% من طاقتها الاستيعابية، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي المحدد بمترين بين كل عميل وآخر.


 
وينطبق قرار الإغلاق على الأسواق الرئيسية وكافة المنشآت والأنشطة التجارية المنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة، بما في ذلك المراكز التجارية ومراكز التسوق في كافة أرجاء الإمارة، يضاف إليها الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، باستثناء أسواق الأسماك والخضراوات واللحوم للبيع بالجملة والتوريد. وسيظل الحظر قائمًا على تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة. ويغطي قرار الإغلاق لمدة أسبوعين: صالات كمال الأجسام واللياقة البدنية وحدائق الملاهي ومعكسرات الربيع، إضافة إلى صالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية ودور السينما وصالونات الحلاق الرجالية والتجميل النسائية ومراكز التدليك والسبا.

ويستثني من قرار الإغلاق المخابز وورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمات الفنية والكهربائية للمباني. واشتمل القرار إغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمات المأكولات والمشروبات، مع وجود استثناءات تشمل المطاعم والمقاهي في المنشآت الفندقية التي تقدم الوجبات للنزلاء فقط، إضافة إلى خدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية. ويمكن للمتعاملين استلام طلباتهم من فروع المطاعم، وإذا كان المطعم داخل المركز التجاري، يتوجب التنسيق مع إدارة المركز للحصول على الموافقة لتسليم الطلبات مباشرة للعملاء أو داخل السيارات. 

وبموجب القرار، تستمر فروع البنوك والمصارف في مزاولة العمل المعتاد، ما لم يصدر قرار  تنظيمي من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكذلك الحال بالنسبة إلى فروع شركات الصرافة والعيادات، حيث يمكنها جميعًا مزاولة أنشطتها المعتادة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، بما في ذلك التعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور وتنظيم الدور بين العملاء. 

وستقوم اقتصادية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بكافة البنود الواردة في تعميم الإغلاق.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة.. السعودية: إغلاق جميع المولات والمحال التجارية والمطاعم في مكة والرياض

شاهد كيف أصبحت شوارع الرياض بعد قرارات الوقاية من كورونا.. صور

تكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المطاعم والكافيهات بالمنيا

تحايل على الأمن وأوهمهم بإغلاقه.. تفاصيل القبض على صاحب محل بلاي ستيشن وزبائنه

الإمارات تغلق مراكز التسوق والأسواق المفتوحة بسبب كورونا

الإمارات تقرر إغلاق كافة المراكز التجارية والأسواق المفتوحة لمدة أسبوعين

ترشيحاتنا

أزمة قلبية.. الجيش السوداني يؤكد وفاة وزير الدفاع في جوبا

اركب في دقيقتين في حظر التجول.. مترو الأنفاق: آخر مترو هيكون 6 مساء..فيديو

#اكل صيني يتصدر تويتر.. واستياء بسبب فيديو الفأر

وسائل إعلام: استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي

تحرك عاجل من النواب ضد تسريح العمالة بسبب كورونا

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل