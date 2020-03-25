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أخبار البلد

للمحامين.. تعرف على طريقة إصدار خطابات العلاج طوال فترة الحظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:16 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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حمادة خطاب

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، منذ قليل، بيانا لجموع المحامين، قال فيه: "يرجى الإحاطة بأنه توجد وحدة إصدار خطابات العلاج والتحويلات بنادى المحامين النهرى بكورنيش المعادى، وتعمل يوميا للساعة الثالثة عصرا عدا الجمعة، و يمكن للزملاء وأسرهم اللجوء إليه فى المواعيد المذكورة".


وقال نقيب المحامين إن ذلك يأتي الحاقًا للتعميم الذى أصدره، أمس، إلى كافة الجهات العلاجية التى تتعامل معها النقابة.


يذكر أن النقيب العام، أصدر، أمس، تعميما لتوفير العلاج للأساتذة المحامين والمحاميات.


وجاء نصه كالتالي:

نظرا لغلق النقابة العامة لظروف الوقاية من الوباء المنتشر وتعطيل مباشرتها لأعمالها، وإذ لا يزال موعد البطاقات العلاجية الجديد مفتوحا حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ وتم تمديده إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ وتعذر كتابة خطاب إليكم بالتحويل لغلق النقابة.


يرجى التكرم بقبول عرض الحالات التي ترد إليكم مشفوعة بالبطاقة العلاجية للعام الحالي أو العام المنصرم بشرط تقديم بطاقة النقابة عن عام ٢٠٢٠ وعرض بطاقة الرقم القومي وأخذ صورتها.

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