يعقد قادة "مجموعة العشرين " اجتماعا طارئا "عبر الهاتف" ، غدا /الخميس/ ، لبحث تنسيق الجهود العالمية لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا " المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو " اليابانية - التي بثت النبأ اليوم / الأربعاء/ - أنه من المتوقع أن يركز القادة على بحث إجراءات الحد من انتشار الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي وتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد العالمي.

ومن المنتظر أن تنضم إلى الاجتماع دول أخرى مثل إسبانيا والأردن وسنغافورة ، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة بشأن ركود عالمي حيث تسعى الدول لاحتواء الفيروس الذي أصاب أكثر من 370 ألف شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 16 ألفا آخرين .

