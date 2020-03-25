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أخبار البلد

بعد مد تعليق الطيران.. شاهد استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:58 م
عمليات تطهير وتعقيم
عمليات تطهير وتعقيم المطارات
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نورهان خفاجي

أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لا زالت مستمرة وبشكل دوري بجميع مباني ومقرات الشركة القابضة والشركات التابعة وهى شركة ميناء القاهرة الجوي والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وتكنولوجيا معلومات الطيران أفيت وايروسبورت.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.


وتتمثل أهم هذه الإجراءات في تعقيم جميع المكاتب الإدارية وسيارات نقل العاملين بالمواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة بالإضافة إلى الكشف الدوري وقياس درجة الحرارة لجميع العاملين المتواجدين مع التوجيه بإذاعة ونشر المواد الإرشادية بهدف نشر الوعي بكيفية الوقاية من الفيروس والحرص على سلوكيات النظافة العامة  داخل  وخارج بيئة العمل وكيفية التعامل مع أي اعراض .


وأكد محمد سعيد محروس، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات الطيبة بالشركة القابضة والشركات التابعة بضرورة التعامل الفوري وبجدية تامة مع أي حالات تظهر عليها أي أعراض و تتم تلك الاجراءات بالتوازي مع تقليل اعداد العاملين و عدد ساعات العمل بما لا يؤثر علي سير العمل حتي تمر تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

من ناحيه اخرى صرح محروس بأن مطار القاهرة وجميع المطارات المصرية تتأهب لعودة الحركة الجوية من جديد بعد تحسن الأوضاع.

بعد مد تعليق الطيران.. شاهد استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات
بعد مد تعليق الطيران.. شاهد استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات
بعد مد تعليق الطيران.. شاهد استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات
بعد مد تعليق الطيران.. شاهد استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات
بعد مد تعليق الطيران.. شاهد استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات
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