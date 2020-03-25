ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، حملاتها الأمنية المكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الإنضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.





وأسفرت الحملة عن ضبط 12 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.





وشملت المضبوطات 8 قطع سلاح نارى ، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (9) كيلو جرامات حيث تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة .





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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 818 حكما شملت 165 حكم حبس جزئيا و 36 حكم حبس مستأنفا و 421 أحكام غرامات و 192 أحكام المخالفات .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية ضبط 225 مخالفة مرورية متنوعة تم ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، كما تحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة ، والتصالح الفوري في 42 مخالفة ، وكذا تحرير 70 مخالفة غرامة ونش ، و75 مخالفة متنوعة .