كيف ينتقل فيروس هانتا إلى جسم الإنسان؟

يُمكن أن تُصبح متلازمة فيروس هانتا الرئوي مهدِّدةً للحياة سريعًا حيثُ يصبح التنفُّس أصعب مع امتلاء الرئتين بالسوائل ويبدأ ضغط الدم في الانخفاض والأعضاء في التدهور، وخاصةً القلب واستنادًا إلى سلالة فيروس هانتا، يُمكن أن يتجاوز معدَّل الوفيات في مجموعة أمريكا الشمالية من جراء هذا الفيروس نسبة 30٪ وينتقل من خلال بول القوارض.
ووفقا لموقع mayoclinic، قد تزداد علامات وأعراض متلازمة الهانتا فيروس الرئوية سوءًا وقد تصبح مهددة للحياة بشكل أسرع. إذا كنت في بيئة قريبة من القوارض أو فضلاتها وتعاني علامات وأعراض الحمى أو القشعريرة أو آلام في العضلات أو صعوبات في التنفس، فسارع بطلب التدخل الطبي في أقرب وقت.
وللوقاية بلّل القوارض الميتة والمناطق التي كانت فيها القوارض بالكحول أو المطهرات المنزلية أو المواد المُبيضة لقتل هذا الفيروس ويساعد على منع الغبار الذي يحمل العدوى من التناثر في الهواء، وما إن يصبح كل شيء رطبًا، استخدم منشفة رطبة لالتقاط المواد الملوثة ثم امسح أو نظف بالإسفنج المنطقة باستخدام المطهرات.