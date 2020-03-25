AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف ينتقل فيروس هانتا إلى جسم الإنسان؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:30 م
هانتا
هانتا
Advertisements
آلاء حسن
يُمكن أن تُصبح متلازمة فيروس هانتا الرئوي مهدِّدةً للحياة سريعًا حيثُ يصبح التنفُّس أصعب مع امتلاء الرئتين بالسوائل ويبدأ ضغط الدم في الانخفاض والأعضاء في التدهور، وخاصةً القلب واستنادًا إلى سلالة فيروس هانتا، يُمكن أن يتجاوز معدَّل الوفيات في مجموعة أمريكا الشمالية من جراء هذا الفيروس نسبة 30٪ وينتقل من خلال بول القوارض. 

ووفقا لموقع mayoclinic، قد تزداد علامات وأعراض متلازمة الهانتا فيروس الرئوية سوءًا وقد تصبح مهددة للحياة بشكل أسرع. إذا كنت في بيئة قريبة من القوارض أو فضلاتها وتعاني علامات وأعراض الحمى أو القشعريرة أو آلام في العضلات أو صعوبات في التنفس، فسارع بطلب التدخل الطبي في أقرب وقت.

وللوقاية بلّل القوارض الميتة والمناطق التي كانت فيها القوارض بالكحول أو المطهرات المنزلية أو المواد المُبيضة لقتل هذا الفيروس ويساعد على منع الغبار الذي يحمل العدوى من التناثر في الهواء، وما إن يصبح كل شيء رطبًا، استخدم منشفة رطبة لالتقاط المواد الملوثة ثم امسح أو نظف بالإسفنج المنطقة باستخدام المطهرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل وباء جديد؟.. وفاة صيني جراء إصابته بـ فيروس هانتا.. اعرف التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض فيروس هانتا بعد انتشاره في الصين

بعد وفاة شخص في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا.. ونصائح لتعزيز الجهاز المناعي

اطمئنوا.. فيروس هانتا قديم ولا تنتقل العدوى من إنسان لآخر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كورونا توقف أول صحيفة ورقية فى مصر

لبن الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة مجانا..الصحة تكشف عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

كورونا في أسيوط.. تعرف على العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس حتى الآن

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

وضع مخل.. قرار جديد بشأن الجزار قاتل زوجته وبائع الخضار في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا