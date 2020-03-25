AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسيوط: الأطباء بمستشفيات العزل نجحوا في إنقاذ أهالينا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:25 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

 قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ان الظروف التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة تعد الأولى في تاريخ مصر وليست لوحدها بل ظروف استثنائية يمر بها العالم بأجمعه.

 

وأكد الجمال خلال فيديو بث مباشر قام به عبر الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط، أن هذه الظروف تمثل تهديدا على صحة وسلامة شعوب العالم كله في مواجهة هجوم فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار الجمال إلى أن خطر فيروس كورونا في مصر وحاصر وتحت السيطرة بسبب الإجراءات الواعية والاستباقية التي قامت بها الحكومة والتي جاءت في أولوياتها صحة المواطن المصري مهما كانت التضحيات الاقتصادية، مضيفا أن الحالة التي تشهدها مصر حاليا كانت سببا في تكاتف جموع الشعب المصري خاصة بعد رؤية حجم الضرر الذي ضرب بلدا كثيرة بسبب هذا الفيروس .

 

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة اتخذت عدت إجراءات لمنع التكدس وتجنب انتشار الفيروس وتنفيذ قرارات الحكومة بشان تعليق الدراسة كما قمنا بتخفيض أعداد العمالة بمختلف قطاعات الجامعة بنسب متفاوتة من 50 إلى 10% في بعض القطاعات الغير فعاله في الوقت الحالي ومنح العاملين باليومية إجازة يومين مدفوعة الأجر .

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن هذه القرارات تم استثناء منها القطاع الطبي مستشفيات جامعة أسيوط خاصة وان مستشفيات الجامعة عليها دور كبير خلال الفترة الحالية خاصة قسمي الطوارئ والاستقبال في ظل مكافحة هذا الفيروس الذي هاجم عدد كبير من الدول المتقدمة في القطاع الطبي ولكن حتى الآن نجحنا في مصر في مواجهته من خلال عدت محاور ومنها حسن إدارة الأزمة والذي نجحت فيه الدولة بالخطوات الاحترازية التي قامت بها على مدار الفترة الماضية ، أضافت إلى ذلك وعي المواطنين وحسن تقديرهم للوضع الراهن وخطورة الموقف ، كما أن لدينا في القطاع الطبي كفاءات عالية من أطباء وتمريض وعاملين بالقطاع الطبي وعليهم عبئ كبير خلال هذه الفترة الراهنة لأنهم على خطر النار وفي مقدمة المشهد في الوقت الحالي .

 

وقال رئيس جامعة أسيوط أن مصر خاضت معارك كثيرة وكان على خط الجبهة الجيش ولكن الآن نخوض حرب ولكن بشكل أخر يقودها الطاقم الطبي وساحة المعركة المستشفيات وتعتمد على الإخلاص وكفاءة الأطقم الطبية لحماية ورعاية المرضى سوء باستقبال الحالات المصابة أو المشتبه فيها أو المترددة بكثافة على المستشفيات وتقديم خدمة علاجية في مستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة .

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المستشفيات الجامعية واجهت تحدي غير عادي منذ بداية الأزمة في الحفاظ على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من مختلف محافظات الصعيد وإعطاء الأولوية في استمرار تقديم الخدمة للحالات الأكثر دقة وخطورة مع اتخاذ كافة التدابير .

 

ووجه رئيس جامعة أسيوط رسالة إلى الأطباء العاملين بمستشفيات العزل قائلا : انتم في مهمة إنسانية ومهنية ووطنية ليست لإنقاذ المرضى فقط بل إنقاذ أهلكم حتى لا تتسع دائرة الإصابة ومحاصرة الحالات وعلاجها ونجحتم بالفعل في شفاء الكثير من المرضى في ظل قلة عدد الوفيات في مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: تجهيز مقر جديد لوحدة الغسيل الكلوي وإنشاء وحدة للحروق

غدا انطلاق أول مؤتمر توعوي لمواجهة الفيروسات الوبائية بجامعة أسيوط

قرارات استثنائية لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية بأسيوط للوقاية من كورونا

صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب ضد تسريح العمالة بسبب كورونا

غريب وغير متوقع.. لماذا يأكل الصينيون أي شيء يتحرك؟

رسائل جديدة من الرئيس الصيني لـ قادة العالم بشأن كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

إصابة ولي عهد بريطانيا بـ فيروس كورونا

أدوية تكفي 3 أشهر.. هالة زايد: إجراء 25 ألف اختبار كورونا للقادمين إلى مصر حتى الآن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فوق الستين أو مصاب بالقلب أو السكر.. تفاصيل الإصابة بفيروس الكورونا

سعرها أقل من 30 ألف جنيه.. أرخص 7 سيارات في سوق المستعمل المصري

من غير كلور.. 5 طرق آمنة لتعقيم المنزل من فيروس الكورونا