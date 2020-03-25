رئيس جامعة أسيوط: الأطباء بمستشفيات العزل نجحوا في إنقاذ أهالينا

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ان الظروف التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة تعد الأولى في تاريخ مصر وليست لوحدها بل ظروف استثنائية يمر بها العالم بأجمعه.

وأكد الجمال خلال فيديو بث مباشر قام به عبر الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط، أن هذه الظروف تمثل تهديدا على صحة وسلامة شعوب العالم كله في مواجهة هجوم فيروس كورونا المستجد.

وأشار الجمال إلى أن خطر فيروس كورونا في مصر وحاصر وتحت السيطرة بسبب الإجراءات الواعية والاستباقية التي قامت بها الحكومة والتي جاءت في أولوياتها صحة المواطن المصري مهما كانت التضحيات الاقتصادية، مضيفا أن الحالة التي تشهدها مصر حاليا كانت سببا في تكاتف جموع الشعب المصري خاصة بعد رؤية حجم الضرر الذي ضرب بلدا كثيرة بسبب هذا الفيروس .

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة اتخذت عدت إجراءات لمنع التكدس وتجنب انتشار الفيروس وتنفيذ قرارات الحكومة بشان تعليق الدراسة كما قمنا بتخفيض أعداد العمالة بمختلف قطاعات الجامعة بنسب متفاوتة من 50 إلى 10% في بعض القطاعات الغير فعاله في الوقت الحالي ومنح العاملين باليومية إجازة يومين مدفوعة الأجر .

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن هذه القرارات تم استثناء منها القطاع الطبي مستشفيات جامعة أسيوط خاصة وان مستشفيات الجامعة عليها دور كبير خلال الفترة الحالية خاصة قسمي الطوارئ والاستقبال في ظل مكافحة هذا الفيروس الذي هاجم عدد كبير من الدول المتقدمة في القطاع الطبي ولكن حتى الآن نجحنا في مصر في مواجهته من خلال عدت محاور ومنها حسن إدارة الأزمة والذي نجحت فيه الدولة بالخطوات الاحترازية التي قامت بها على مدار الفترة الماضية ، أضافت إلى ذلك وعي المواطنين وحسن تقديرهم للوضع الراهن وخطورة الموقف ، كما أن لدينا في القطاع الطبي كفاءات عالية من أطباء وتمريض وعاملين بالقطاع الطبي وعليهم عبئ كبير خلال هذه الفترة الراهنة لأنهم على خطر النار وفي مقدمة المشهد في الوقت الحالي .

وقال رئيس جامعة أسيوط أن مصر خاضت معارك كثيرة وكان على خط الجبهة الجيش ولكن الآن نخوض حرب ولكن بشكل أخر يقودها الطاقم الطبي وساحة المعركة المستشفيات وتعتمد على الإخلاص وكفاءة الأطقم الطبية لحماية ورعاية المرضى سوء باستقبال الحالات المصابة أو المشتبه فيها أو المترددة بكثافة على المستشفيات وتقديم خدمة علاجية في مستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة .

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المستشفيات الجامعية واجهت تحدي غير عادي منذ بداية الأزمة في الحفاظ على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من مختلف محافظات الصعيد وإعطاء الأولوية في استمرار تقديم الخدمة للحالات الأكثر دقة وخطورة مع اتخاذ كافة التدابير .

ووجه رئيس جامعة أسيوط رسالة إلى الأطباء العاملين بمستشفيات العزل قائلا : انتم في مهمة إنسانية ومهنية ووطنية ليست لإنقاذ المرضى فقط بل إنقاذ أهلكم حتى لا تتسع دائرة الإصابة ومحاصرة الحالات وعلاجها ونجحتم بالفعل في شفاء الكثير من المرضى في ظل قلة عدد الوفيات في مصر.