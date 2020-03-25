الصحة العالمية تصدم الآباء: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص.





وأضافت المنظمة، في مؤتمر صحفي لها، أن البلدان التي تفتقر للمعدات والمستشفيات يسهل فيها انتشار كورونا.





وأشارت المنظمة إلى أن التاريخ سيحكمنا على كيفية استجابتنا لأفقر المجتمعات في أحلك ساعاتهم.





وكانت المنظمة قالت في وقت سابق عقب ظهور كورونا، أن الأطفال أقل عرضة وخطرا للإصابة بفيروس كورونا.





وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم الأربعاء الـ25 من مارس، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.





وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي، إلا أن أعداد الشفاء أيضاُ في تزايد مستمر، حيث تماثل حتى الآن 109.179 مصابًا الشفاء، من جميع أنحاء العالم.