AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السلطات السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:42 م
السفير ياسر هاشم
السفير ياسر هاشم
Advertisements
أ ش أ
صرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات السعودية سمحت للمصريين العالقين بالمملكة بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأصلية عبر منصتي "أبشر" و"مقيم".

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات المصرية والسعودية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها تعليق الطيران بين البلدين.

وأوضح السفير أن السلطات السعودية أتاحت للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم خلال المدة النظامية لموسم عمرة 1441 التقدم بطلب للإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على ذلك، بحد أقصى يوم السبت الموافق ٢٨ مارس الجاري، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة https://eservices.haj.gov.sa.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة .. شاهد الطريقة

وزيرة الهجرة للنواب: رحلات لإجلاء المصريين العالقين في عدد من البلدان

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتابع أحوال المصريين بالخارج.. السعودية: 45 إصابة منهم 21 مصريا

تعليق صالات الأفراح وإحباط 8 أطنان حشيش .. أهم أخبار الداخلية السعودية في أسبوع

تقرير لوزير القوى العاملة: تمديد تأشيرات الزيارة للموجودين داخل السعودية

بعد انتشار كورونا.. تفاصيل 4 تقارير مرسلة للقوى العاملة عن أحوال المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

الفراغ كله طلع فى التيك توك.. شاهد كيف تتغلب ريهام أيمن على العزل المنزلي

التعليم: قرارات جديدة لحسم موقف امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات وصفوف النقل بالتعليم الفني والشهادات الدولية.. شوقي: نحاول تفادي التجمعات الطلابية.. ونتعهد بألا يدفع أبناؤنا ثمن ظروف كورونا

رغم اتباع طرق الوقاية.. كيف أصيب الأمير تشارلز بـ فيروس كورونا

رد فعل الإعلام الإيطالي على إرسال مصر مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

لمواجهة كورونا..النائب العام يعتمد خدمات المرور الإلكترونية

اخبار الفن| تعليق نارى من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضى .. فنانة شهيرة لـ سعد لمجرد: سادي مغتصب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا