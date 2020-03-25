السلطات السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة

صرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات السعودية سمحت للمصريين العالقين بالمملكة بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأصلية عبر منصتي "أبشر" و"مقيم".





يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات المصرية والسعودية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها تعليق الطيران بين البلدين.



