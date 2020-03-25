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السويدي: التبرع بـ 1.5 مليون غطاء تنفسي جراحي و100 ألف طبي N95 و20 ألف بدلة واقية و100 ألف واقٍ أيدي للحكومة لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:12 م
شركة السويدي إلكتريك
شركة السويدي إلكتريك
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محمود مطاوع
رئيس الوزراء:
= الحكومة تثمن المبادرات المجتمعية من جانب القطاع الخاص
= تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات

مسئولا شركة السويدى:
= دعم الشركة الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا
= الشركة تضع كافة إمكانياتها بما يقي مصر وشعبها هذا البلاء ويحد من آثاره
= اتخاذ كافة القرارات للحفاظ على على سلامة ومعيشة أسر أكثر من 20 ألف مصري 

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابا من المهندس صادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عرضا خلاله مبادرة المجموعة للمساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تثمن المبادرات المجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدني، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجهه مصر، والذي يفرض ظلاله على مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن تكامل الجهود بين الحكومة وهذا القطاع هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات، سواء في عمليات الوقاية والمكافحة للفيروس، أو في أعمال البناء والتعمير، والتنمية بوجه عام.  

وأكد مسئولا شركة السويدى إلكتريك دعم الشركة الكامل للإجراءات والتدابير الرشيدة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا، وأشارا إلى اتخاذ الشركة لكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ومعيشة أسر أكثر من 20 ألف مصري ينتسبون لمجموعة شركات السويدي داخل وخارج البلاد، أن الشركة تضع كافة إمكانياتها بما يقي مصر وشعبها هذا البلاء ويحد من آثاره. 

وأوضح مسئولا الشركة أنه تمت مخاطبة عدد من موردي المُستلزمات الطبية، وشركائها في الصين، وأن الشركة بصدد توفير مستلزمات طبية وأدوية على سبيل التبرع، تشمل: عدد 1.5 مليون غطاء تنفسي جراحي، وعدد 100 ألف غطاء تنفسي طبي N95، وعدد 20 ألف بدلة طبية واقية، وعدد 100 ألف واق أيدي طبي، كلها للاستعمال لمرة واحدة.
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