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محافظات

لمواجهة كورونا.. وكيل أوقاف السويس يقود حملة للتأكد من غلق المساجد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قام وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي  ويرافقه الشيخ محمد فتحي مسلم مدير عام الدعوة والشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود رئيس المساجد الأهلية والشيخ فداء محمد السيد رئيس المساجد الحكومية و أيمن مهران راشد مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس بجولة مرورية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المساجد والزوايا والمصليات .

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن قرار غلق المساجد والزوايا والمصليات ووقف الجمع والجماعات في هذه الظروف حق لشعب مصر علينا ويعد درع من دروع الحماية لشعبنا العظيم من فيروس كورونا لأنه يحد من التجمعات وهذا في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها .

وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه لابد للجميع التكاتف والتعاون لتعبر مصرنا الحبيبة وشعبها من هذه الظروف بأمان وسلام واننا نثق في وعي شعبنا الأبي وسعة فكره .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الجولة شملت المرور بمسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بفيصل ثم مسجد الشهداء بشارع الشهداء بالسويس ثم مسجد ابو بكر الصديق ومسجد بدر ومسجد بشائر النصر ببورتوفيق ثم مسجد الخضر مسجد سيدي عبدالله الغريب  بالسويس ثم مسجد نبي الله موسي بالكورنيش القديم ثم مسجد عمر بن عبدالعزيز بمنطقة تل القلزم ومسجد عمر بن الخطاب ومسجد سيدي الأربعين بالأربعين ومسجد خالد بن الوليد بالسادات .  

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن المساجد والزوايا كلها مغلقة ويرفع صيغة أذان النوازل بالمساجد دون الزوايا ويتم تنفيذ القرار بكل دقه وان غرفة العمليات قائمة بديوان عام المديرية لمتابعة الأحداث .

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