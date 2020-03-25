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اقتصاد

وزير التموين يوجه بالمرور على أسواق الجملة والخضر والفاكهة لضمان توافر السلع

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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محمد صبيح
كلف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة، وكذلك مديريات التموين، بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة، للتأكد من توافر السلع المختلفة بها.

وأجرى أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، جولة تفقدية، اليوم، على سوق الجملة بالعبور؛ للاطمئنان على توافر السلع، خاصة الخضر والفاكهة، ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجول، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

وزارة التموين من جانبها، أكدت أهمية عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة، كدة أنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة.

ونوهت إلى أن عملية امداد الأسواق بالسلع، مستمرة دون توقف، وفقًا للمعدلات الطبيعية.
وزير التموين يوجه بالمرور على أسواق الجملة والخضر والفاكهة لضمان توافر السلع
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