أردوغان: تركيا ستوقف فيروس كورونا خلال أسبوعين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لكافة السيناريوهات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من انتشاره المتسارع في تركيا.





و بحسب أناضول، أضاف أردوغان:"حين نتمكن من وقف سرعة انتشار الوباء (كورونا) خلال 2-3 أسابيع سنخرج من الوضع الحالي بأقل الأضرار".





وتابع:"حياة كل مواطن ثمينة بالنسبة لنا، لذلك نقول الزموا منازلكم.





وأعلنت وزارة الصحة التركية أن إجمالي مصابي فيروس كورونا في البلاد بلغ 1872 حالة.





وأوضحت أن 1872 حالة منهم 136 في العناية المركزة و102 تحت التنفس الصناعي و26 تماثلوا للشفاء.





وأكد وزير الصحة التركي أن عدد إصابات كورونا لدى متوسطي الأعمار ليس بقليل، مشيرا إلى أن الفيروس لا يميز بين الشباب والمسنين.





وسجلت تركيا أمس الثلاثاء، 343 إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



