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توك شو

قطاع الأزمات: الغاية القومية للحكومة هي الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:27 م
كورونا المستجد
كورونا المستجد
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ريهام فيكتور

قال اللواء محمد عبد المقصود ، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء ،إن التعاون بين المواطنين والسلطات داخل الدولة تهدف لتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومه المصرية للحفاظ عن ارواح وسلامه وصحه المواطنين .

وأضاف اللواء محمد عبد المقصود ،من خلال حواره عبر الهاتف المذاع ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على فضائية " الحياة " أن الغاية القوميه للحكومه ولقطاع إدارة الازمات والكوارث هو الحفاظ على سلامه وصحه المواطنين .

وأشار رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء ونتمنى تجاوب المواطنين، لافتًا على ان الشعب المصرى واعى وقادر على فهم متطلبات المرحله الحاليه ومدرك لاهميه التكاتف والتعاون والاصطفاف خلف الحكومة والقيادة السياسيه لتجاوز هذه الازمه بسلام وهذا ما نبنى عليه الفترة القادمة . 

وتابع رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء  أن الشعب المصرى قام بثورتين ومنهم ثورة 30 يونيو التى أشاد بها العام كله وقادر ايضا على تجاوز هذه الازمة .

واكد اننا نصيغ التعامل مع هذه الازمة من خلال الاستعداد والجاهزية من الاكتفاء الذاتي في المواد التموينية والأدوات الطبية  وكيفية التعامل والوقاية والتثقيف .

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