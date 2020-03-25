شاهد.. سكان حي الساحل بمحافظة القاهرة يعانون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ مينا مايكل ، شكوى، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من انتشار الكلاب الضالة بشارع باحثة البادية بحي الساحل بمحافظة القاهرة.





وقال "مايكل" في شكواه: "نحن سكان حي الساحل بمحافظة القاهرة نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".





وطالب مينا مايكل المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.





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