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بين الناس

شاهد.. سكان حي الساحل بمحافظة القاهرة يعانون من انتشار الكلاب الضالة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:31 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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احمد قطب
أرسل القارئ مينا مايكل ، شكوى، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من انتشار الكلاب الضالة بشارع باحثة البادية بحي الساحل بمحافظة القاهرة. 

وقال "مايكل" في شكواه: "نحن سكان حي الساحل بمحافظة القاهرة نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى". 

وطالب مينا مايكل  المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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