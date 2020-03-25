أول ضحايا حظر التجول.. مقتل شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بسوهاج

شهدت قرية القرعان بمركز جرجا في سوهاج، مشاجرة بالرصاص بين عائلتي "عرقان والبداينة"، نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخرين.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب مشاجرة بالرصاص بقرية القرعان دائرة المركز.





وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص والمعاينة، نشوب معركة بين عائلتي "البداينة وعرقان" بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها مقتل "محمد. م" 30 عاما ينتمي للعائلة الأولى.





كما اصيب في المشاجرة شخصان ينتميان للعائلة الثانية، بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.



