بعد مد تعليق الطيران.. "سياحة البرلمان" تكشف مصير العاملين بالقطاع

أكد النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية اتخاذ الدولة قرار وقف السياحة والطيران لمدة 15 يوما أخرى؛ للحفاظ علي صحة المواطن من وباء كورونا، مشيرا إلى أن قطاع الطيران والسياحة من أخطر القطاعات التي تساعد على نشر وتفشي الفيروس في الدولة والمواطنين.





وأوضح خاطر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة اتخذت قرارا بالتكفل بالعاملين في قطاع السياحة والطيران؛ للحصول على حقوقهم كاملة من مرتبات وغيرها، مؤكدا أن الدولة لم تنظر إلا لصحة مواطنيها والحفاظ عليهم سواء في القطاع العام او الخاص.







وطالب المواطنين بالتزام المنازل وقلة الحركة الا للطوارئ والخضوع لقرارات الدولة ومساندة الحكومة المصرية بتدعيمهم لها، موضحا ان القرار لن يؤثر فيما بعد على حركة السياحة بعد عودة الدولة للعمل مرة اخري والقضاء على هذا الوباء.