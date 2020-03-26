مصر تحارب كورونا.. الزراعة: تطهير مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم

أعلنت وزارة الزراعة أن معدات الوزارة سوف تقوم بتطهير مدينة الإنتاج الإعلامى الشوارع والقنوات وجميع المباني في المدينة اليوم الساعة العاشرة صباحا.





وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة قامت هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تطهير المئات من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس بناءا علي تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة.



