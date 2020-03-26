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أخبار البلد

مصر تحارب كورونا.. الزراعة: تطهير مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم

الخميس 26/مارس/2020 - 06:01 ص
مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي
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شيماء مجدي
أعلنت وزارة الزراعة أن معدات الوزارة سوف تقوم بتطهير مدينة الإنتاج الإعلامى الشوارع والقنوات وجميع المباني في المدينة اليوم الساعة العاشرة صباحا.

وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة قامت هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تطهير المئات من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس بناءا علي تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة.

وكان أصدر القصير هذا القرار وفقا للتقرير الذي تلقاه من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي أكد أن هناك توجيها من وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا.
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