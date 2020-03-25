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ديني

شيخ الأزهر يعزي رئيس إندونيسيا في وفاة والدته

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:28 م
الإمام الأكبر يعزي
الإمام الأكبر يعزي رئيس إندونيسيا في وفاة والدته
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محمود ضاحي
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في وفاة والدته، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء.

وعزي الطيب، الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته؛ وتقدم بخالص العزاء لدولة إندونيسيا حكومة وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. و(إنا لله وإنا إليه راجعون).

وأعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

*الإمام الأكبر يقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا بالجامع الأزهر*

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم»

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.


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