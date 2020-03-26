بعد مد تعليق الطيران.. سياحة البرلمان تطالب الدولة بدعم العاملين بالقطاع.. وبرلماني: وباء كورونا حرم مصر من تحطيم رقم قياسي

مد تعليق الطيران والسياحة.. برلماني: لسنا الوحيدين في اتخاذ تلك القرارات

برلماني: وباء كورونا حرم السياحة المصرية من تحطيم رقم قياسي

بعد مد تعليق الطيران.. سياحة البرلمان تكشف مصير العاملين بالقطاع







أكد نواب لجنة السياحة بالبرلمان، على أهمية قرار وقف الطيران والسياحة لمدة 15 يوما اخرى، وذلك للحفاظ علي صحة المواطن المصري، مشيدا بدور الدولة ومجهودتها لتوفير كل ماهو مطلوب لصحة المواطن المصري سواء داخل أو خارج البلاد دون النظر الي أي عائدات مادية.





وأوضح النائب محمد عبده، عضو اللجنة، انه ليس من الجيد النظر في مردود تلك القرارات وتأثيرها في تلك الفترة الحالية علي مصر والعالم بل الأهم هو النعمة التي أعطاها الله للإنسان وهي الصحة، مؤكدا ان ما يحدث الان ما هو الا فترة وستمر، لذلك واجب علي كل مواطن ان يتحمل مسؤوليته، وأن يعلم أننا لسنا الوحيدين القائمين علي تلك القرارات والاجرءات الاحترازية.





وطالب في تصريحات لـ"صدى البلد"، الشعب المصري بأن يصغي تماما لقرارات الحكومة والعمل علي مساعدتها في تنفيذها حفاظا علي حياته، مشددا على ان الحكومة قامت بأداء دورها على أكمل وجه للوصول بالمواطن إلى بر الأمان.



بدوره أكد النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران، على أهمية اتخاذ الدولة قرار وقف السياحة والطيران لمدة 15 يوما اخرى للحفاظ علي صحة المواطن المصري من وباء الكورونا، الذي يهدد صحة عدد كبير من الشعب، مشيرا إلى أن قطاع الطيران والسياحة من أخطر القطاعات التي تساعد على نشر وتفشي الفيروس في الدولة والمواطنين.





وأوضح خاطر في تصريح خاص ل "صدي البلد"، أن الحكومة اتخذت قرار بالتكفل بالعاملين في قطاع السياحة والطيران للحصول علي حقوقهم كاملة من مرتبات وغيرها، مؤكدا أن الدولة لم تنظر إلا لصحة مواطنيها والحفاظ عليهم سواء في القطاع العام او الخاص.







وطالب المواطنين بالتزام المنازل وقلة الحركة الا للطوارئ والخضوع لقرارات الدولة ومساندة الحكومة المصرية بتدعيمهم لها، موضحا ان القرار لن يؤثر فيما بعد على حركة السياحة بعد عودة الدولة للعمل مرة اخري والقضاء على هذا الوباء.







فيما قال النائب امين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه على الرغم من أهمية قرار وقف السياحة والطيران لمدة 15 يوما للحفاظ علي صحة المواطن المصري، إلا اننا فقدنا تلك الفترة التي كانت ستجعل السياحة تتفوق على عام 2010 وخروجنا من عنق الزجاجة، مؤكدا علي أهمية حركة السياحة بالنسبة للاقتصاد والعمالة المصرية.







وأوضح مسعود في تصريح خاص ل "صدي البلد"، أن قرار تعليق الطيران والسياحة قرارا دوليا للحفاظ علي صحة المواطنين من خطر وباء الكورونا، حيث أن جميع الدول المصدرة للصين أوقفت كل الحركات البحرية والجوية، منوها إلى وجود خطر على الاقتصاد المصري اذا لم تنتهي تلك الفترة سريعا.







وطالب النائب، الشعب المصري عدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة والمضللة لمصلحة الوطن والمواطن والاستجابة لقرارات الحكومة، خوفا على مصلحتهم، مشيدا بدور الحكومة ونشاطها واهتمامها بمصلحة المواطنين وصحتهم.