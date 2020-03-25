ضبط 18 ألف كمامة مجهولة بمصنع ملابس في الاسماعيلية





شارك في الحملة، أجهزة الرقابة التموينية وشرطة مباحث التموين وإدارة تموين القنطرة غرب وتحت إشراف حامد أبراهيم حامد مدير عام مديرية تموين الإسماعيلية.





أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد ١٨ ألفا و٤٠٠ كمامة مجهولة المصدر بأحد مصانع الملابس بمدينة القنطرة غرب وتم مصادرة المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٤٦ جنح أمن دولة طوارئ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





واكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، علي توجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية و منافذ بيع السلع بمختلف أنواعها ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ البيع لضبط ومراقبة الأسعار وحركة السوق.





وكذلك التأكد من سلامة صلاحية كافة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات وأحكام السيطرة والرقابة التموينية خلال تلك الفترة ومحاربة الاحتكار للسلع وحالات الغش التجارى.

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية أنه تم تنظيم حملة بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب اليوم الأربعاء.