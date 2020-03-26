بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة

وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية بمصر عامة وبورسعيد بصفة خاصة وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوقف حركة المواطنين من السابعة مساء اليوم حتى السادسة صباحًا.





مؤكدًا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائمًا على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن .





جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع القيادات الشرطية أثناء قيامهم بأداء مهام واجبهم الوطني في تنفيذ قرار وقف حركة المواطنين.



