AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية بمصر عامة وبورسعيد بصفة خاصة وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوقف حركة المواطنين من السابعة مساء اليوم حتى السادسة صباحًا.

مؤكدًا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائمًا على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع القيادات الشرطية أثناء قيامهم بأداء مهام واجبهم الوطني في تنفيذ قرار وقف حركة المواطنين.

وكما توجّه المحافظ بالشكر للمواطنين على التزامهم واستجابتهم لقرار رئيس الوزراء مناشدا الجميع بالتكاتف مع الجهات الأمنية للقيام بدورها فى سهولة ويسر وذلك من أجل الوطن والصالح العام فى المقام الأول ، داعيًا الله ان تنتهى هذه الفترة بسلام على مصرنا الحبيبة وتصبح ذكرى ماضية ويعود الاستقرار والأمان لمصرنا الحبيبة .
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
بعد بدء تنفيذ قرار الحظر.. محافظ بورسعيد يوجه الشكر لرجال الشرطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قضاة مصر لرجال الشرطة في عيدهم: لكم كل التحية فأنتم تحملون الأمانة

محافظ قنا يقدم التهنئة لرجال الشرطة بعد وضع إكليل زهور على النصب التذكارى للشهداء

محافظ الدقهلية يزور مديرية أمن الدقهلية للتهنئة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة

مستقبل وطن بورسعيد يحتفل بأعياد الشرطة بالشوكولاتة والورود

تكثيف أعمال التوعية.. محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات كورونا

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: صرف منحة ٥٠٠ جنيه لـ ٢٥٠ ألف مواطن

مصر أعلى دول العالم شفاءً من الفيروس.. متحدث الصحة يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

كورونا يخترق الوسط الفني في مصر والوطن العربي.. إصابة ممثلة مصرية وعازف كمان وفراشة الخليج

أمن القاهرة الجديدة يضبط شقة يستخدمها صينيون لشواء الثعابين كوجبة غذاء

عظمة يا أسطورة.. فيديو جديد لـ محمد رمضان بصحبة درة فى هوليوود.. شاهد

متحدث الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشرطة تطبق العقوبات على مخالفي حظر التجول في الشوارع

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور