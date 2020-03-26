مسنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في دفع إيجار غرفتها

ناشدت الحاجة فوزية سعد، البالغة 64 عامًا، أرملة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها في دفع إيجار غرفتها.

وتقول في رسالتها "كبرت في العمر ولا أحد يسأل عني بعد وفاة زوجي الذي كان يعولني، ولا يمكننى العمل بسبب العمر والمرض، مشكلتى في دفع الإيجار كل شهر ٣٥٠ جنيها، جيرانى أحيانا يساعدونني في دفعه، وأحيانا أولاد الحلال يعطفون عليّ ببعض الطعام".





واختتمت "لا أريد من الحياة سوى أن أعيش بدون بهدلة في آخر أيامى، أتمنى فاعل خير يساعدنى كل شهر بمبلغ مالى آكل وأشرب منه".





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