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فن

شفاء أول فنانة عربية من فيروس كورونا .. شاهد أول ظهور لها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:47 م
الفنانة هند البحرينية
الفنانة هند البحرينية
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سعيد فراج
نشرت الفنانة هند البحرينية، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بملابس سوداء، في أول ظهور لها بعد إعلان شفائها من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وخروجها من المستشفى. 

يأتي ذلك بعدما، طمأنت الفنانة هند البحرينية هند جمهورها على صحتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد مرور عدة أيام على إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت هند البحرينية، إن النتائج جاءت سلبية وأن عليها مغادرة المستشفى والعودة الى المنزل مع التزام قواعد الحجر المنزلي، لافتة إلى أن النتيجة سلبية قد تكون ليوم واحد فقط، ومن الممكن تحول النتيجة من سلبية إلى إيجابية في أي وقت. 

وكانت هند البحرينية أعلنت عن اصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية منذ أيام. 
هند البحرينية هند البحرينية
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