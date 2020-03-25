شفاء أول فنانة عربية من فيروس كورونا .. شاهد أول ظهور لها





يأتي ذلك بعدما، طمأنت الفنانة هند البحرينية هند جمهورها على صحتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد مرور عدة أيام على إعلان إصابتها بفيروس كورونا.





وقالت هند البحرينية، إن النتائج جاءت سلبية وأن عليها مغادرة المستشفى والعودة الى المنزل مع التزام قواعد الحجر المنزلي، لافتة إلى أن النتيجة سلبية قد تكون ليوم واحد فقط، ومن الممكن تحول النتيجة من سلبية إلى إيجابية في أي وقت.





وكانت هند البحرينية أعلنت عن اصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية منذ أيام.