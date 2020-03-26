بعد تصريحات خامنئي..تقارير عن تأسيس قسم لمكافحة جرائم الجن في المخابرات الإيرانية

يوم الأحد الماضي، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن أعداء إيران من الإنس والجن يتآمرون ضدها، وذلك في معرض حديثه عن نظرية صناعة فيروس كورونا المستجد بواسطة الجيش الأمريكي.





أعقب هذا الحديث تقارير وأنباء تفيد بأن وزارة المخابرات الإيرانية استحدثت قسما جديدا تحت اسم "قسم مكافحة أنشطة الجن".





وكما هو الحال مع تصريحات خامنئي، أثار خبر تأسيس القسم "الخزعبلي" حالة من الجدل والسخرية على نطاق واسع.





وأحدث الخبر صدى واسعا لدرجة ان المخابرات الإيرانية علقت عليه.





وقال مصدر بوزارة المخابرات الإيرانية لوكالة "إيسنا" الإيرانية إن ما يتداول بشأن تأسيس قسم لمكافحة أنشطة الجن لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن هذه الأخبار مفبركة، وأنه "لن تجري أي مقابلة بهذا الخصوص".





يأتي ذلك في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا إيران، التي سجلت 23.049 إصابة مؤكدة، و1812 وفاة، كأكثر دولة متضررة من كورونا في الشرق الأوسط.