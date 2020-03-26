بعد مد تعليق الدراسة.. التعليم تعلن قرارات مصيرية جديدة للطلاب خلال ساعات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإعلان عن حزمة قرارات جديدة لحسم مصير امتحانات (الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - صفوف النقل بالتعليم الفني - الشهادة الإعدادية - أبناؤنا في الخارج - الشهادات الدولية)، وذلك خلال ساعات.





ومن المقرر أن تشمل هذه القرارات أيضا شرحا تفصيليا لكيفية تعامل الطلاب والمعلمين واولياء الأمور مع منصة التواصل الجديدة edmodo.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة لن تعاقب أي طالب في مصر على ظروف فرضتها عليه كورونا، مشيرًا إلى أنه لو كان في يد الوزارة أي خطوة من شأنها تخفيف أي عبء على الطلاب لن تتأخر.





وأضاف أن الوزارة تحاول حاليا أن تتفادى أي تجمعات طلابية في اللجان، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا، وستسعى الدولة لتقديم أفضل البدائل للطلاب في الظروف الحالية.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نسعى لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل والتأكد من قانونيتها وعرضها على الجهات المعنية قبل إعلانها رسميا".



