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رياضة

مصطفى مراد: نجلي تولى سكرتير الكاف بفرمان من أحمد أحمد

الخميس 26/مارس/2020 - 07:35 ص
عمرو مراد واحمد احمد
عمرو مراد واحمد احمد
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حسن العمدة
كشف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، عن كواليس أبرز أعمال "عمرو" نجله أثناء توليه منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي الراحل في الكاف.


وقال "فهمي"، عبر قناة "أون تايم"، إن عمرو كان يعمل في شركة لاجاردير، وكان يكلف بتنظيم أحداث كثيرة في الاتحاد الأفريقي.


وأضاف أن عمرو نجح رفقة اثنين من أصدقائه في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية في غينيا الاستوائية عام 2015 وأخرجها بشكل مميز.


وتابع "لكني لم أرشحه للعمل في الكاف، وتلقيت اتصالا من أحمد أحمد الذي سألني عن رأيي في أن يعمل عمرو سكرتيرا عاما للاتحاد الأفريقي، فأخبرته أن عليه الاتصال به لمعرفة رأيه".


وتابع أن عمرو كان يعمل من دون وجود أي مديرين في الاتحاد، ثم فرض عليه تعيين المغربي صادق العلوي، وبعد ذلك عمرو كان يرى الكثير من شبهات الفساد، وأبلغ عنها والشكاوى مازالت تُنظر أمام لجنة القيم في الاتحاد الدولي والقضاء الفرنسي.


واختتم مصطفى فهمي، تصريحاته، بأن ظروف مرضه في الفترة الأخيرة منعته من التحرك بحرية في إطار رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

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