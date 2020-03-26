AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب المنتخب الأولمبي: تم تسجيلي كسعودي في أبها.. وسأعود إلى جينت الموسم المقبل

الخميس 26/مارس/2020 - 05:06 ص
أحمد مصطفى لاعب جينت
أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي
Advertisements
محمد رشاد
كشف أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي، المعار لصفوف نادي العدالة السعودي، عن أن نسبة مشاركته مع النادي البلجيكي كانت قليلة بسبب تغيير المدرب، لذا فضل الإعارة.


وقال أحمد مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة"، "نادي جينت كان لا يريدني أن أنضم للمنتخب الأوليمبي بسبب انتهاء الفيزا الخاصة بي، ولكني رفضت طلبهم".


وأضاف "بعد عودتي لـ جينت من معسكر المنتخب الأولمبي، كان المدير الفني قد تغير والجديد لا يعرفني ولم يشاهدني من قبل، وبالتالي نسبة مشاركتي قلت، ورحلت لنادي أبها ثم انتقلت للعدالة والموسم القادم سأعود إلى جينت".


وتابع "كنت في أبها مُسجل أنني مواليد السعودية ولا يحق لي اللعب لمنتخب آخر غير السعودي، وحدثت أزمة وتم رفع دعوى ضد أبها بسبب تسجيلي بهذه الطريقة وأنا لعبت للمنتخب الوطني المصري".


واستكمل حديثه، قائلًا "إذا طلبني المنتخب السعودي أو المصري، الاثنان بالنسبة إليّ شيء واحد، وسأخذ قراري وقتها بعد صلاة الاستخارة والتواصل مع أسرتي".


واختتم "الاختلاف بين الدوريين السعودي والمصري"، موضحا أن الأول "محترفين" وعلى مستوى عالٍ جدًا، وأتمنى عودة الدوري المصري إلى مكانته الطبيعية، واتحاد الكرة قادر على ذلك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

عمار حمدي يكشف حقيقة مغادرة صالح جمعة الأهلي.. وسبب انتقاله لـ الطلائع

صلاح محسن: المنتخب الأولمبي سبب رحيلي عن الأهلي

لتخطي أعمارهم ..مصير مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها

أخبار الرياضة السعودية.. حقيقة إصابة أزارو بفيروس كورونا.. والاتفاق يتحرك لشرائه من الأهلي

شوقي غريب عن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو: صحة اللاعبين أهم.. وجاهزون للمشاركة من جديد

ترشيحاتنا

بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح

ابنة معالي الوزير.. معلومات عن الفنانة رولا محمود المصابة بـ كورونا

متحدث الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية.. فيديو

محمد صلاح نجم ليفربول محبط.. تعرف على السبب

مجلس الوزراء يعلن عن مفاجأة سارة للعاملين في المحافظات.. فيديو

أول رد.. محامية «قتيل الفيلا» تكشف علاقة ابنها بـ نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتشار فيروس كورونا عن طريق البعوض

الحقائب الخوص موضة صيف 2020 ..صور

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد