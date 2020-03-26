لاعب المنتخب الأولمبي: تم تسجيلي كسعودي في أبها.. وسأعود إلى جينت الموسم المقبل

كشف أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي، المعار لصفوف نادي العدالة السعودي، عن أن نسبة مشاركته مع النادي البلجيكي كانت قليلة بسبب تغيير المدرب، لذا فضل الإعارة.









وقال أحمد مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "جمهور التالتة"، "نادي جينت كان لا يريدني أن أنضم للمنتخب الأوليمبي بسبب انتهاء الفيزا الخاصة بي، ولكني رفضت طلبهم".









وأضاف "بعد عودتي لـ جينت من معسكر المنتخب الأولمبي، كان المدير الفني قد تغير والجديد لا يعرفني ولم يشاهدني من قبل، وبالتالي نسبة مشاركتي قلت، ورحلت لنادي أبها ثم انتقلت للعدالة والموسم القادم سأعود إلى جينت".









وتابع "كنت في أبها مُسجل أنني مواليد السعودية ولا يحق لي اللعب لمنتخب آخر غير السعودي، وحدثت أزمة وتم رفع دعوى ضد أبها بسبب تسجيلي بهذه الطريقة وأنا لعبت للمنتخب الوطني المصري".









واستكمل حديثه، قائلًا "إذا طلبني المنتخب السعودي أو المصري، الاثنان بالنسبة إليّ شيء واحد، وسأخذ قراري وقتها بعد صلاة الاستخارة والتواصل مع أسرتي".









واختتم "الاختلاف بين الدوريين السعودي والمصري"، موضحا أن الأول "محترفين" وعلى مستوى عالٍ جدًا، وأتمنى عودة الدوري المصري إلى مكانته الطبيعية، واتحاد الكرة قادر على ذلك".