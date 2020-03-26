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فن

مش طالبة إحباط .. كريم عفيفي يطالب متابعيه بالتفاؤل.. شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 08:08 ص
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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مصطفى كرم

طالب الفنان كريم عفيفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر متابعيه بالتفاؤل بما هو قادم والبعد عن التشاؤم بسبب الأحداث الجارية.

وغرد كريم عفيفي عبر تويتر قائلا "‏تفاءلوا بالخير  مش طالبة احباط وحياة أبوكو".

ولقيت تغريدته ردوداً واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎ربنا يسلمنا جميعًا يارب" و "‏‎الله المستعان ربنا يرحمنا برحمته الواسعه ويرفع عنا الوباء والابتلاء" و "‏‎قنبلة تفائل".

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

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