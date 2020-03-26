التعليم تعد الطلاب بقرارات تيسيرية جديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد. .فيديو

قدّم برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف والمواقع المصرية الصادرة اليوم، الخميس.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



