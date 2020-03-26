التعليم تعد الطلاب بقرارات تيسيرية جديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد. .فيديو

قدّم برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف والمواقع المصرية الصادرة اليوم، الخميس.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سيلفا كير ويؤكد دعم مصر لعملية السلام فى جنوب السودان.
الأهرام
مصر للطيران تنظم رحلات لإعادة المصريين بالخارج.
اليوم السابع
التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرًا للظروف الاستثنائية.
المصرى اليوم
ضمن مبادرة الثقافة بين ايديك بيت المسرح يقدم 30 عرضًا على اليوتيوب.
الشروق
تنسيق برلمانى لصرف إعانات العمالة غير المنظمة.
الوطن
حماية المستهلك: إجراءات مشددة ضد مستغلى الأزمات ورفع أسعار السلع.