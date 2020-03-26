كورونا يشل الجيش الأمريكي.. وقرار جديد من البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس الأربعاء، أنّه ولمواجهة ظاهرة وأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تقرر رفع أهبة الاستعداد في كافة القطاعات، وتجميد تحركات الآلاف من الجنود الأمريكيين حول العالم بحسب وسائل إعلام أمريكية.





وقررت الوزارة تجميد تحركات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إنّ وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقّلات كلّ موظفي البنتاجون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يومًا، مشيرة إلى أنّ التجميد يشمل أيضًا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.





وأوضح البيان، أنّ قرار التجميد الذي سيسري على حوالي 900 ألف عنصر في القوات المسلّحة الأمريكية منتشرين في الخارج «سيكون له أثر في عمليات التدريب والانتشار وإعادة الانتشار وتحركات أخرى للقوات».





وأشار البيان إلى أنه من غير المتوقّع أن يكون لهذا القرار تأثير في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي من المفترض أن يكتمل بعد 135 يومًا من توقيع الاتفاق مع حركة طالبان.





وحتى صباح الأربعاء، أحصت وزارة الدفاع الأمريكية 435 إصابة بفيروس (كوفيد-19)في صفوف موظفيها العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.





وأعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس على متن حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» التي تبحر في المحيط الهادئ، في أول عدوى تسجّل على متن سفينة حربية أمريكية.





وقالت البحرية إنّها أجلت المصابين الثلاثة ووضعت كل من خالطهم في الحجر الصحي.



